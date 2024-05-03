ТАСС: Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Квинси Промес по-прежнему содержится под стражей в центральной тюрьме в Аль-Авире в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Как сообщает ТАСС, материалы его дела изучает бюро Интерпола в Дубае. Суд и следственные органы изучают данные, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершённого в стране, которая требует выдачи осуждённого.

Решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.