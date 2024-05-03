ТАСС: Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, материалы его дела изучает бюро Интерпола в Дубае. Суд и следственные органы изучают данные, чтобы установить законность обвинений и подтвердить факт преступления, совершённого в стране, которая требует выдачи осуждённого.
Решение об экстрадиции принимает министр юстиции ОАЭ.
Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто.