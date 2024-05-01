Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

В прокуратуре Дубая сообщили, что дело полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса о ДТП закрыто.

«Дело о ДТП уже закрыто», — приводит слова пресс-службы прокуратуры Дубая РИА Новости.

Напомним, что во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также в феврале суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что первое слушание об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти в режиме онлайн.