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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

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В прокуратуре Дубая сообщили, что дело полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса о ДТП закрыто.
Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто
  • РИА Новости

«Дело о ДТП уже закрыто», — приводит слова пресс-службы прокуратуры Дубая РИА Новости.

Напомним, что во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Также в феврале суд Амстердама признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что первое слушание об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти в режиме онлайн.

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