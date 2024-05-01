Первое слушание об экстрадиции Промеса в Нидерланды может пройти в режиме онлайн

Стало известно, в какой форме может пройти первое слушание дела полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса об экстрадиции в Нидерланды.

Как сообщает РИА Новости, правительство Дубая в среду призвало все правительственные организации работать удалённо в четверг и пятницу на этой неделе.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов.