Источник: Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов

Российские судебные приставы разыскивают нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из-за долгов.

По информации SHOT в Telegram-канале, долги по налогам игрока составляют более 400 тыс. рублей. Промес также является совладельцем фирмы «Посуда онлайн», которая задолжала 165 тыс. рублей.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что никакого развития ситуации по экстрадиции Промеса из ОАЭ пока нет.