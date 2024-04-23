В прокуратуре Нидерландов сообщили, что никакого развития ситуации об экстрадиции Промеса из ОАЭ пока нет

В прокуратуре Нидерландов прокомментировали информацию о первом заседании по экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Нет, никакого развития ситуации по его делу нет», — цитирует пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейна РИА Новости.

По информации RTL, первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста состоится 2 мая.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как меняется ситуация с Промесом.