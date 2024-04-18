В прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как продвигается ситуация с Промесом
- РИА Новости
«Прокуратура Амстердама ничего не сообщает по этому делу. Власти ОАЭ, возможно, смогут что-то сообщить», — приводит слова пресс-службы прокуратуры Амстердама «Чемпионат».
Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.