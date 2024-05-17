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В больнице Челябинска нейросеть помогает выявлять рак у женщин

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В Челябинской клинической больнице новый маммограф помогает выявлять рак у женщин с помощью нейросети.
В больнице Челябинска нейросеть помогает выявлять рак у женщин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Цифровой аппарат 2024 года выпуска по всем меркам и стандартам при исследовании молочной железы даёт самое высококачественное изображение. Обнаружить проблемное новообразование врачам помогает искусственный интеллект (ИИ), который не устаёт. Красным цветом он выделяет злокачественные новообразования, зелёным — доброкачественные», — рассказал заведующий рентгеновским отделением №1 ЧОКБ Валерий Блиновских.

Теперь время, затраченное на анализ исследований, сократилось на треть, а использование ИИ позволяет выявлять рак на ранних стадиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.

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