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Цифровая библиотека Москвы пополнилась наборами данных по лучевой диагностике

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.
Цифровая библиотека Москвы пополнилась наборами данных по лучевой диагностике
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», мэр столицы написал в своём Telegram-канале.

Всего создано 68 открытых наборов данных. 

«Среди новых — семь открытых дата-сетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии», — написал Собянин.

Он отметил, что наборы данных применяются для оценки и тестирования работы нейросетей. Любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей. 

Ранее Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город».

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