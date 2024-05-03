Цифровая библиотека Москвы пополнилась наборами данных по лучевой диагностике
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Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», мэр столицы написал в своём Telegram-канале.
Всего создано 68 открытых наборов данных.
«Среди новых — семь открытых дата-сетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии», — написал Собянин.
Он отметил, что наборы данных применяются для оценки и тестирования работы нейросетей. Любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей.
Ранее Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город».