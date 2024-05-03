Цифровая библиотека Москвы пополнилась наборами данных по лучевой диагностике

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике.

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», мэр столицы написал в своём Telegram-канале.

Всего создано 68 открытых наборов данных.

«Среди новых — семь открытых дата-сетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии», — написал Собянин.

Он отметил, что наборы данных применяются для оценки и тестирования работы нейросетей. Любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга, органов грудной клетки и других анатомических областей.

Ранее Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город».