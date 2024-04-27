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Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичных проектах, получивших награды национальной премии «Умный город».
Собянин заявил о победе столичных проектов на премии «Умный город»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Жюри отметило 11 столичных проектов цифровизации городского хозяйства. Всего оргкомитет рассмотрел больше 650 проектов из 89 субъектов России», — сказал Собянин.

Он также отметил, что Москва второй раз получила Гран-при национальной премии «Умный город».

Награждение прошло в Железноводске (Ставропольский край).

Ранее сообщалось, что московский проект получил приз премии «Россия — мои горизонты».

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