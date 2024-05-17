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Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что ЕС может потерять доверие других стран из-за политики двойных стандартов в отношении спецоперации России и военной операции Израиля в секторе Газа.
Боррель опасается, что ЕС может потерять авторитет из-за двойных стандартов
  • © AP Photo/Virginia Mayo

«Мне интересно, что бы было, если бы постпред России в ООН поднялся на трибуну Генеральной Ассамблеи и разорвал Устав ООН [как недавно сделал постпред Израиля]? Интересно, какой была бы наша реакция? Конечно, мы бы не обрадовались этому. И многие люди в мире жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине», — сказал Боррель в интервью Foreign Policy.

Такая политика даёт основания обвинять ЕС в двойных стандартах, заявил Боррель.

«И нам нужно быть очень осторожными, потому что мы можем потерять доверие», — сказал дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что в ходе спецоперации на Украине и близко не наблюдается такого количества жертв среди гражданских за два года, как при военной операции ВС Израиля в секторе Газа. Он отметил двойные стандарты при рассмотрении этих конфликтов на Западе: в одном случае это военное преступление, в другом — «трагедия войны».

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