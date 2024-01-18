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Лавров: в ходе СВО нет такого количества жертв среди гражданских, как в Газе

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В ходе спецоперации на Украине и близко не наблюдается такого количества жертв среди гражданских за два года, как при военной операции ВС Израиля в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил двойные стандарты при рассмотрении этих конфликтов на Западе: в одном случае это военное преступление, в другом — «трагедия войны».
Лавров: в ходе СВО нет такого количества жертв среди гражданских, как в Газе
  • AP
  • © Mohammed Dahman

«Давайте как-то будем, наверное, определяться, есть действительно законы войны, которые нужно уважать. Есть международное право, закреплённое в целом ряде конвенций. И российская армия, проводя специальную военную операцию, чётко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьём прицельно по объектам Вооружённых сил Украины и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос RT.

Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооружённые силы, а в жилых кварталах ставят системы ПВО — это давно известно, отметил Лавров.

«Это происходило на постоянной основе, значит, манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом», — продолжил глава МИД.

Глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа ранее сообщил, что на восстановление жилого сектора в Газе, уничтоженного израильскими бомбардировками, потребуется не менее $15 млрд.

Как напомнил канал Al Jazeera, около 25 тыс. человек были убиты в результате вооружённого конфликта, почти все из 2,3 млн жителей сектора Газа вынужденно покинули дома.

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