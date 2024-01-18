Лавров: в ходе СВО нет такого количества жертв среди гражданских, как в Газе
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«Давайте как-то будем, наверное, определяться, есть действительно законы войны, которые нужно уважать. Есть международное право, закреплённое в целом ряде конвенций. И российская армия, проводя специальную военную операцию, чётко следует этим правилам и этим нормам. Мы бьём прицельно по объектам Вооружённых сил Украины и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос RT.
Тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооружённые силы, а в жилых кварталах ставят системы ПВО — это давно известно, отметил Лавров.
«Это происходило на постоянной основе, значит, манеры такие у них, чтобы шантажировать мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом», — продолжил глава МИД.
Глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа ранее сообщил, что на восстановление жилого сектора в Газе, уничтоженного израильскими бомбардировками, потребуется не менее $15 млрд.
Как напомнил канал Al Jazeera, около 25 тыс. человек были убиты в результате вооружённого конфликта, почти все из 2,3 млн жителей сектора Газа вынужденно покинули дома.