Al Jazeera: на восстановление жилого сектора в Газе потребуется $15 млрд
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Его слова приводит телеканал Al Jazeera.
По данным Мустафы, полностью или частично в секторе Газа повреждены около 350 тыс. единиц жилья.
«Мы ещё не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях», — сказал он.
Телеканал напоминает, что около 25 тыс. человек были убиты в результате вооружённого конфликта, почти все из 2,3 млн жителей сектора Газа вынужденно покинули дома.
Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.