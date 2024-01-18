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Al Jazeera: на восстановление жилого сектора в Газе потребуется $15 млрд

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На восстановление жилого сектора в Газе, уничтоженного израильскими бомбардировками, потребуется не менее $15 млрд, сообщил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Al Jazeera: на восстановление жилого сектора в Газе потребуется $15 млрд
  • © AP Photo/Adel Hana

Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

По данным Мустафы, полностью или частично в секторе Газа повреждены около 350 тыс. единиц жилья.

«Мы ещё не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях», — сказал он.

Телеканал напоминает, что около 25 тыс. человек были убиты в результате вооружённого конфликта, почти все из 2,3 млн жителей сектора Газа вынужденно покинули дома.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.

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