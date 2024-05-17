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В аэропорту Внуково вырос пассажиропоток на майских праздниках

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В аэропорту Внуково на 17% вырос пассажиропоток на майских праздниках.
В аэропорту Внуково вырос пассажиропоток на майских праздниках
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«За период с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая 2024 года международный аэропорт Внуково обслужил 366 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными направлениями у российских туристов стали: Анталья, Стамбул, Санкт-Петербург, Сочи, Дубай, Ташкент, Ереван, Минеральные Воды, Тюмень, Самара, Тбилиси, Самарканд, Баку, Грозный и Ульяновск.

Ранее в РСТ назвали самые востребованные летние направления в России.

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