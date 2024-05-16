В РСТ назвали самые востребованные летние направления в России
- РИА Новости
«Если говорить о бронировании... Горнолыжный сезон закончился, но всё равно бронируют летом Красную Поляну, Сочи. Шерегеш тоже... становится всесезонным местом отдыха, потому что есть бассейны, хорошая экология, досуговые мероприятия, событийные и прочие», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.
Из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Египет и ОАЭ.
Ранее заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.