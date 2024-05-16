В РСТ назвали самые востребованные летние направления в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных летних направлениях внутри страны. По его словам, это Краснодарский край, Крым и Минеральные Воды.

РИА Новости

«Если говорить о бронировании... Горнолыжный сезон закончился, но всё равно бронируют летом Красную Поляну, Сочи. Шерегеш тоже... становится всесезонным местом отдыха, потому что есть бассейны, хорошая экология, досуговые мероприятия, событийные и прочие», — заявил эксперт в беседе с 360.ru. Из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Египет и ОАЭ. Ранее заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.