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В РСТ назвали самые востребованные летние направления в России

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных летних направлениях внутри страны. По его словам, это Краснодарский край, Крым и Минеральные Воды.
В РСТ назвали самые востребованные летние направления в России
  • РИА Новости

«Если говорить о бронировании... Горнолыжный сезон закончился, но всё равно бронируют летом Красную Поляну, Сочи. Шерегеш тоже... становится всесезонным местом отдыха, потому что есть бассейны, хорошая экология, досуговые мероприятия, событийные и прочие», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

Из зарубежных направлений популярностью пользуются Турция, Египет и ОАЭ.

Ранее заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова рассказала о плюсах заранее спланированного отпуска.

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