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Нечас: вы не замечаете Панарина всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен

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Нападающий «Каролина Харрикейнз» Мартин Нечас прокомментировал игру российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Нечас: вы не замечаете Панарина всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен
  • Gettyimages.ru

«Он один из тех хоккеистов, которых вы, возможно, не замечаете всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен», — приводит слова Нечаса The Athletic.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик).

Панарин записал в свой актив две результативные передачи. 

Ранее Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.

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