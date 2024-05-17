Нечас: вы не замечаете Панарина всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Мартин Нечас прокомментировал игру российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Он один из тех хоккеистов, которых вы, возможно, не замечаете всю игру, а потом он делает пару вещей — и матч окончен», — приводит слова Нечаса The Athletic.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик).

Панарин записал в свой актив две результативные передачи.

Ранее Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.