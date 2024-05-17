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Скорость бесплатного Wi-Fi увеличили в 52 московских парках

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В Москве к лету скорость беспроводной бесплатной сети Wi-Fi увеличили в 52 парках.
Скорость бесплатного Wi-Fi увеличили в 52 московских парках
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Замруководителя департамента информационных технологий столицы Дмитрий Головин рассказал, что в настоящее время в зелёных зонах города установлено свыше 1,1 тыс. точек доступа к сети.

По его словам, в летний сезон 2023-го москвичи воспользовались беспроводной сетью Wi-Fi в московских парках более 1,7 млн раз.

Узнать, где находятся точки доступа городской сети Wi-Fi, можно с помощью интерактивной карты на портале mos.ru. Всего их в столице порядка 26 тыс., они есть также в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях, на автовокзалах и в других общественных пространствах.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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