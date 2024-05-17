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Непомнящий считает, что в скором времени матч за шахматную корону реформируют

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение, что матч за шахматную корону могут реформировать.
Непомнящий считает, что в скором времени матч за шахматную корону реформируют
  • Gettyimages.ru

«В ближайшие год-два, нет, лет за десять что-то поменяется, не сомневаюсь. Какое-то ускорение контроля, попытка стать более телевизионным видом. Если шахматный матч на первенство мира идёт часов пять — смотреть тяжело. Чувствуется огромное желание уйти в сторону телеформата, который не предполагает классические шахматы в нынешнем виде», — цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В 2023 году в матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Непомнящий высказался о своём выступлении на Турнире претендентов в Торонто (Канада).

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