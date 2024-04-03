Bloomberg: в ВСУ бьют тревогу — увлечение азартными играми подрывает боевой дух солдат

В ВСУ встревожены увлечением украинских военнослужащих азартными играми, сообщает Bloomberg. Эта проблема не только подрывает боевой дух солдат, но и представляет угрозу безопасности, говорится в статье. В частности, некоторые военные из-за увлечения онлайн-казино берут кредиты, а для покрытия платежей закладывают военное оборудование, такое как беспилотники и тепловизоры.
Украинские власти будут искать способы обуздать лудоманию среди военнослужащих, сообщает Bloomberg. В ВСУ растёт обеспокоенность тем, что увлечение азартными играми подрывает боевой дух солдат и представляет угрозу безопасности.
В петиции, составленной украинским военнослужащим Павлом Петриченко, говорится об опасности того, что солдаты, часто проводящие долгие часы вне боевых действий, тратят серьёзную долю своего месячного жалования на онлайн-игры на мобильных телефонах. Военнослужащие на фронте могут зарабатывать около $2500 в месяц, что в пять раз превышает среднюю зарплату на Украине.
При этом, согласно этой петиции, украинские солдаты не только тратят заработанные деньги на азартные игры, но и берут кредиты для покрытия долгов, а иногда закладывают военное оборудование, такое как беспилотники и тепловизоры, чтобы выполнить обязательства по платежам.
«Для многих из них азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и подрывая самодисциплину», — пишет Петриченко в петиции, которая собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.
В документе также говорится о риске того, что российские операторы онлайн-казино нацеливают на своих клиентов рекламу, направленную на получение доступа к частным данным украинских военнослужащих и гражданских лиц. Задолжавшие солдаты — идеальная мишень для манипуляционных кампаний, проводимых российской разведкой, указывается в петиции.
Зеленский, реагируя на это обращение, заявил, что уже встретился с высокопоставленными чиновниками в сфере безопасности, чтобы обсудить проблему азартных игр на передовой.
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