Чернышенко: ЭКСПО в Харбине — лучшая площадка для взаимодействия партнёров

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Российско-китайское ЭКСПО в Харбине — лучшая площадка для взаимодействия партнёров.

«В свете расширенных механизмов взаимодействия, в том числе финансовых расчётов, которые производятся в национальных валютах, больше 92% — это создаёт беспрецедентные перспективы для развития наших отношений», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ЭКСПО является важным событием, которое регулярно проводится в России и КНР, и подобные мероприятия привлекают огромное число людей.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал о намерении Москвы и Пекина последовательно углублять сотрудничество в области высоких технологий. Он выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества.