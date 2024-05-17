Российские учёные обнаружили шесть неизвестных науке видов моллюсков
Об этом информирует НСН со ссылкой на сайт вуза.
Один вид голожаберного моллюска получил имя в честь Михаила Ломоносова — Cadlina lomonosovi.
Другие виды назвали в честь американской учёной, открывшей ДНК, Розалинд Франклин, русского учёного Николая Кольцова, британской первооткрывательницы пульсаров Джоселин Белл Бернелл, создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова и советского генетика Николая Вавилова.
Ранее сообщалось, что полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу. Учёные выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований Арктики — от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.