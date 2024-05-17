Российские учёные обнаружили шесть неизвестных науке видов моллюсков

Учёные Зоологического музея МГУ и Института биологии развития им. Кольцова РАН открыли шесть неизвестных ранее видов моллюсков, обитающих на Курильских островах.

Об этом информирует НСН со ссылкой на сайт вуза.

Один вид голожаберного моллюска получил имя в честь Михаила Ломоносова — Cadlina lomonosovi.

Другие виды назвали в честь американской учёной, открывшей ДНК, Розалинд Франклин, русского учёного Николая Кольцова, британской первооткрывательницы пульсаров Джоселин Белл Бернелл, создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова и советского генетика Николая Вавилова.

Ранее сообщалось, что полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу. Учёные выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований Арктики — от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.