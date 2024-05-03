RT в Telegram
Подпишись

Полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу

Короткая ссылка
Полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу, сейчас они движутся в сторону Мурманска, после чего на самолёте прилетят в Санкт-Петербург.
Полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает neva.today, рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Станция проработала 19 месяцев и преодолела порядка 5,5 тыс. км. Учёные выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований Арктики — от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Сейчас платформа «Северный полюс» самостоятельно вышла из ледового поля на открытую воду в районе архипелага Шпицберген. Когда настанет хорошая погода, судно отправится в порт Мурманска.

Ранее младший научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель группы атмосферных исследований СП-41 Денис Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить