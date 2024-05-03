Полярники на дрейфующей станции «Северный полюс — 41» завершили работу
- РИА Новости
Об этом, как сообщает neva.today, рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Станция проработала 19 месяцев и преодолела порядка 5,5 тыс. км. Учёные выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований Арктики — от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.
Сейчас платформа «Северный полюс» самостоятельно вышла из ледового поля на открытую воду в районе архипелага Шпицберген. Когда настанет хорошая погода, судно отправится в порт Мурманска.
Ранее младший научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель группы атмосферных исследований СП-41 Денис Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41».