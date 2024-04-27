Младший научный сотрудник Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41»

Младший научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель группы атмосферных исследований СП-41 Денис Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41».

«Конечно, полтора года — срок внушительный. У меня это самая продолжительная экспедиция. Нужно понимать, что наша работа довольно монотонна. Есть распорядок дня: завтрак, обед и ужин, каждый вечер собрание с планированием следующего дня, выходы на лёд, вахты на метеостанции. Когда живёшь по плану, время бежит быстро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на станции сильно ощущается приход солнца и начало полярного дня.

Как отметил Ризе, после экспедиции сложностей в переключении на обычную жизнь не бывает.

Ранее сообщалось, что геоэкологи Ямало-Ненецкого автономного округа составили карту Полярного Урала на языках коренных народов региона.