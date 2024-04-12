Учёные ЯНАО составили карту Полярного Урала на языках коренных народов

Геоэкологи Ямало-Ненецкого автономного округа составили карту Полярного Урала на языках коренных народов региона.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Научный центр изучения Арктики.

«Старшим научным сотрудником Валерием Кибенко опрошены 78 семей оленеводов-горцев и 25 экспертов. Зафиксированы на бумажной картографической основе и онлайн-сервисах маршруты каслания оленеводов-горцев», — рассказали в центре.

Кроме того, учёные собрали данные о влиянии развития туризма на экологию Полярного Урала, а также культуру и хозяйственную деятельность коренных народов.

Ранее сообщалось, что фильм об экологической экспедиции на Чукотку «Чистая Арктика: на краю Земли» показали на Международной выставке-форуме «Россия».