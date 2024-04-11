На выставке «Россия» представили фильм «Чистая Арктика: на краю Земли»

Фильм об экологической экспедиции на Чукотку «Чистая Арктика: на краю Земли» показали на Международной выставке-форуме «Россия».

Об этом сообщает Life.ru.

Экспедиция проекта «Чистая Арктика» продолжительностью 42 дня и протяжённостью 650 км состоялась летом 2023 года.

Волонтёры организовали уборку мусора при содействии местных жителей в городе Певек, на мысах Биллингс и Вевман.

В ходе акции собрали сотни тонн металлолома, который был отправлен на переработку.

«Конечно, наша природа заслуживает того, чтобы её привели в первоначальное состояние. И проект «Чистая Арктика» как раз об этом. Я хочу выразить глубочайшую благодарность эковолонтёрам», — заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Экспедиция была организована при поддержке государственной корпорации «Росатом».

Ранее сообщалось, что в Якутии в рамках работ по федеральному проекту «Чистая Арктика» вывезли 80 т металлолома.