На выставке «Россия» представили фильм «Чистая Арктика: на краю Земли»
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Экспедиция проекта «Чистая Арктика» продолжительностью 42 дня и протяжённостью 650 км состоялась летом 2023 года.
Волонтёры организовали уборку мусора при содействии местных жителей в городе Певек, на мысах Биллингс и Вевман.
В ходе акции собрали сотни тонн металлолома, который был отправлен на переработку.
«Конечно, наша природа заслуживает того, чтобы её привели в первоначальное состояние. И проект «Чистая Арктика» как раз об этом. Я хочу выразить глубочайшую благодарность эковолонтёрам», — заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Экспедиция была организована при поддержке государственной корпорации «Росатом».
Ранее сообщалось, что в Якутии в рамках работ по федеральному проекту «Чистая Арктика» вывезли 80 т металлолома.