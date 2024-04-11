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В Якутии вывезли 80 т металлолома по проекту «Чистая Арктика»

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В Якутии в рамках работ по федеральному проекту «Чистая Арктика» вывезли 80 т металлолома.
В Якутии вывезли 80 т металлолома по проекту «Чистая Арктика»
  • РИА Новости

Груз был перевезён по автозимнику из двух арктических улусов. В основном это кузова и рамы, оставшиеся с советских времён, передаёт ОТР.

Отходы отсортируют, после чего доставят в Комсомольск-на-Амуре для переплавки.

За три года с момента старта проекта в регионе уже собрано более 800 т металла и очищено 33 га территории.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что месячник по уборке и благоустройству территории состоится в столице 1—30 апреля.

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