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Российские паралимпийцы выиграли две медали в стартовый день ЧМ по лёгкой атлетике

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Российский паралимпиец Альберт Хинчагов завоевал серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
Российские паралимпийцы выиграли две медали в стартовый день ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

В соревновании по толканию ядра в классе F37 он показал результат 15,51 м.

Первым стал представитель Узбекистана Кудратиллохон Маруфхуджаев (15,68). Бронза — у Ахмеда Мослаха из Туниса (15,34).

Ещё одно серебро в беге на дистанцию 400 м в классе Т37 завоевала Виктория Сланова. Её результат — 1 минута 5,48 секунды. Первой стала китаянка Цзян Фэньфэн (1.02,48).

Россияне участвуют в ЧМ в Японии в нейтральном статусе.

Ранее Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж.

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