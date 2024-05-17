Российские паралимпийцы выиграли две медали в стартовый день ЧМ по лёгкой атлетике

Российский паралимпиец Альберт Хинчагов завоевал серебро на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

В соревновании по толканию ядра в классе F37 он показал результат 15,51 м.

Первым стал представитель Узбекистана Кудратиллохон Маруфхуджаев (15,68). Бронза — у Ахмеда Мослаха из Туниса (15,34).

Ещё одно серебро в беге на дистанцию 400 м в классе Т37 завоевала Виктория Сланова. Её результат — 1 минута 5,48 секунды. Первой стала китаянка Цзян Фэньфэн (1.02,48).

Россияне участвуют в ЧМ в Японии в нейтральном статусе.

Ранее Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж.