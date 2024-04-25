Матыцин: Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж

Олег Матыцин заявил, что руководимое им Министерство спорта РФ будет поддерживать российских атлетов, которые поедут на Паралимпийские игры в Париже.

«Конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые добились или добьются права выступления на этих Играх. Это очень важно, как и любое соревнование, тем более такое значимое, как Паралимпиада. Не знаю, сколько поедет спортсменов, но, сколько бы их ни поехало, всё равно они наши, россияне. Мы будем гордиться их победами и их участием», — приводит ТАСС слова министра.

Летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Россияне смогут принять участие в состязаниях только в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).