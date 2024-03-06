Богословская: я ожидала, что МПК выдвинет невыполнимые условия для российской сборной

Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).

«Я ожидала, что условия будут невыполнимыми для нас. Эта история продолжается с 2016 года, когда был сфабрикован доклад Макларена и из-за него отстранили всю российскую сборную от Игр. И бывший президент МПК говорил, что ему так сложно далось это решение. Хотя это не так. Сейчас всё происходит в духе тех политических решений. Всё делается как под копирку. Так что я полностью согласна с позицией Паралимпийского комитета России, что это просто дискриминация и нас ставят в неравные условия с представителями других государств», — заявила Богословская RT.

Также она допустила, что в России могут провести похожие соревнования для паралимпийцев.

«Уже анонсированы Игры БРИКС для спортсменов с ограниченными возможностями и Игры дружбы. Мы видели, что ПКР быстро реформировал свой график и провёл масштабные состязания. Так что уверена, что будут придуманы и новые форматы», — отметила она.

Ранее Карякин назвал дискриминацией условия допуска российских паралимпийцев на летние Игры в Париже.