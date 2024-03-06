Карякин назвал дискриминацией условия допуска российских паралимпийцев на летние Игры в Париже

Член Общественной палаты РФ гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал условия допуска россиян на летние Паралимпийские игры — 2024, которые опубликовал Международный паралимпийский комитет (IPC).

«Это ужасно. Они уже достаточно мерзко обошлись с нашими паралимпийцами на зимних Играх в Пекине в 2022 году. Тогда они буквально выгнали нашу сборную, которая просто так слетала в Китай. Считаю, что определённые выводы нужно было сделать уже тогда и прекратить дальнейшее сотрудничество с Международным паралимпийским комитетом. Сейчас я жду чёткую позицию от нашего государства.

Так что на те условия, которые предлагают сейчас, соглашаться нельзя. Это попросту дискриминация людей с ограниченными возможностями. Они настолько заигрались в политику, что позабыли о людях. Их чиновники рассуждают о правах человека, толерантности. Но по факту все люди равны, а они равнее. В данном отношении они перегнули палку. Таким людям нужно всегда давать возможность проявлять себя вне зависимости от их происхождения и тем более гражданства», — сказал Карякин RT.

Ранее Колобков отреагировал на критерии допуска россиян на Игры от IPC.