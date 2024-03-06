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Колобков назвал трусостью запрет IPC на участие россиян в церемониях Паралимпиады

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Экс-министр спорта России Павел Колобков отреагировал на критерии допуска россиян на Игры от Международного паралимпийского комитета (IPC).

«IPC — слабая организация, подверженная влиянию МОК. Это было ожидаемым решением, ничего нового — это уже ни для кого не сюрпризы. И запрет на участие в церемониях открытия и закрытия связан с тем, что они хотят сделать участие наших спортсменов там максимально незаметным. Банальная трусость и несамостоятельность», — приводит слова Колобкова ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.

Ранее Васильев отреагировал на решение IPC не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Игр.

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