Васильев — о решении IPC: надо отказываться от таких Игр
«Я с первого дня говорил, что надо отказываться от Олимпийских и Паралимпийских игр. А самое главное, что никто не сможет обеспечить им безопасность», — приводит слова Васильева РИА Новости.
6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.
Ранее Свищёв назвал аморальными условия участия россиян в Паралимпиаде.