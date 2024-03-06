Васильев — о решении IPC: надо отказываться от таких Игр

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Игр.

«Я с первого дня говорил, что надо отказываться от Олимпийских и Паралимпийских игр. А самое главное, что никто не сможет обеспечить им безопасность», — приводит слова Васильева РИА Новости.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.

Ранее Свищёв назвал аморальными условия участия россиян в Паралимпиаде.