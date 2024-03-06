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Свищёв назвал аморальными условия участия россиян в Паралимпиаде

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Игр.
Свищёв назвал аморальными условия участия россиян в Паралимпиаде
  • РИА Новости

«Аморальный поступок, ничего святого у людей нет. Вместо того, чтобы уважать спортсменов за их подвиги, за то, что они занимаются спортом и своими рекордами мотивируют всех нас, чиновники делают такие аморальные поступки», —  приводит слова Свищёва ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. 

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Смирнов назвал решение IPC дискриминационным.

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