Свищёв назвал аморальными условия участия россиян в Паралимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Игр.

«Аморальный поступок, ничего святого у людей нет. Вместо того, чтобы уважать спортсменов за их подвиги, за то, что они занимаются спортом и своими рекордами мотивируют всех нас, чиновники делают такие аморальные поступки», — приводит слова Свищёва ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Смирнов назвал решение IPC дискриминационным.