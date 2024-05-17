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Нутрициолог Веселова рассказала о правильном питании на природе

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Нутрициолог, академический директор МИИН (Международный Институт Интегративной Нутрициологии) Екатерина Веселова дала рекомендации по правильному и здоровому питанию на природе.
Нутрициолог Веселова рассказала о правильном питании на природе
  • Gettyimages.ru

«Выберете для пикника сезонные фрукты и ягоды, хрустящую листовую зелень и свежие сезонные овощи, орехи, семена, хлеб на закваске, крекеры с хорошим составом, нерафинированные растительные масла (оливковое, тыквенное, масло авокадо). Из этих продуктов можно приготовить вкусные и полезные салаты, сочные брускетты», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, для шашлыка лучше выбирать охлаждённое мясо молодых животных, а рыба должна иметь полупрозрачные (не мутные) глаза, блестящую чешую, плотно прилегающие к тушке жабры.

«Чтобы шашлык получился ещё вкуснее, используйте соусы. Тщательно выбирайте соус в супермаркете (в составе могут быть консерванты и подсластители) или приготовьте его самостоятельно», — заключила нутрициолог.

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