Диетолог Журавлёва рассказала об отличиях минеральной воды от газированной

Диетолог Полина Журавлёва рассказала, чем отличается минеральная вода от газированной.

«Содовая — это не всегда обычная вода с «газиками». В ней часто может содержаться хлорид натрия, цитрат натрия и бикарбонат натрия. Всё зависит от производителя. Часто такую воду и у нас называют минеральной, но это в корне неверно», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила эксперт, минеральной водой считается жидкость, которую добывают из источников, богатых минералами.

«Стоит понять, что разные типы минеральной воды содержат различные минералы. Для повышения усвояемости и улучшения вкусовых характеристик воду обогащают газом», — уточнила Журавлёва.

По её словам, настоящую минеральную воду можно отличить от газированной с карбонатами по запаху.

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