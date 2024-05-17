ЕС запретил вещание ряда российских СМИ

Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

Об этом свидетельствует опубликованное заявление Совета ЕС.

В документе сказано, что указанные СМИ «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины». Поэтому представители ЕС приняли решение об ограничениях.

В заявлении отмечается, что СМИ ограничиваются только в вещании. Журналисты медиа смогут продолжать работу в Евросоюзе.

Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.