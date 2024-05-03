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В ХДС пожаловались, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет

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В Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала. На это в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловался эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис.
В ХДС пожаловались, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет
  • AFP

Он констатировал: даже если «выключится сама телестанция», RT продолжит вещать и «влиять на людей».

Бороться с «российской дезинформацией», по его словам, планируют через высококвалифицированные отделы, которые находят и исправляют «ложные сообщения».

«Также мы вынуждены упомянуть о таких партиях, как АдГ и ССВ (Союз Сары Вагенкнехт), которые играют в игру Путина в массовом масштабе и становятся его добровольными помощниками», — добавил де Врис.

По мнению политика, это опасно для свободы Европы.

В марте избранный членом британского парламента от Рочдейла бывший ведущий собственного популярного шоу на RT Джордж Гэллоуэй в интервью заявил, что вещание канала запретили, так как он был слишком популярен среди британцев.

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