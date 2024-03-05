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Член британского парламента объяснил закрытие RT его популярностью в Британии

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Избранный членом британского парламента от Рочдейла бывший ведущий собственного популярного шоу на RT Джордж Гэллоуэй в интервью заявил, что вещание канала запретили, так как он был слишком популярен среди британцев.

«Эти люди — лицемеры. Такие вещи, как права человека, свобода слова, верховенство закона, международный порядок, основанный на правилах (им неведомы. — RT)... Речь не только про RT. Запретили также иранский государственный канал Press TV. В Великобритании теперь недоступен даже китайский CCTV. Никакого политического указа о запрете не издавалось, но им просто не продлили лицензию», — отметил он.

По его словам, у этих каналов была слишком большая аудитория.

«Слишком многочисленной она была и у RT, причём не только в Великобритании, но даже ещё больше — в Германии. Вот почему вещание RT было прекращено. Ведь его смотрело слишком много людей», — сказал он.

Гэллоуэй подчеркнул, что он намерен выражать свои мысли везде, где посчитает нужными.

«В RT был отличный слоган, не знаю, есть ли он по-прежнему, — «Задавайте больше вопросов». Именно к тому мы и призываем людей. Конечно, я не знаю, будут ли какие-либо последствия из-за этого интервью. Мне всё равно. Потому что мой долг — говорить всем, кто меня слушает, о том, что, по моему мнению, необходимо сделать. Чтобы однажды прийти к нормальности, стабильности, миру. И я очень рад сделать это сегодня», — подчеркнул он.

Ранее Гэллоуэй выразил уверенность, что единственным вариантом спасения для Владимира Зеленского является его бегство с Украины.

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