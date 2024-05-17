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Ковитиди: практика ограничения свобод стала нормой европейского сообщества

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди раскритиковала в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.
Ковитиди: практика ограничения свобод стала нормой европейского сообщества
  • AP

Она подчеркнула, что соблюдение демократических принципов, прав человека и основных свобод, лежащих в основе существования ЕС, разрушено.

«Лжедемократия отменила на Западе свободу слова и свободу выбора. Практика ограничения прав и свобод стала нормой европейского сообщества. Всё это начало конца Евросоюза. Теперь это вопрос лишь времени», — заключила парламентарий.

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

В документе сказано, что указанные СМИ «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины». Поэтому представители ЕС приняли решение об ограничениях.

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