Глава СЖР: против России ведётся небывалая в истории информационная война
- РИА Новости
«Они уже достаточно давно заблокировали все российские телеканалы, все российские СМИ, и это, вопреки декларируемой в конституциях всех этих «прекрасных» стран прав на свободу слова, свободу распространения информации, выглядит как абсолютная цензура. У них работает только собственный мейнстрим, все остальные источники информации, особенно идущие со стороны России, перекрыты полностью», — отметил собеседник RT.
Он назвал удивительным тот факт, что до сих пор какое-то вещание российских СМИ в ЕС продолжалось.
«Увы, против нашей страны ведётся небывалая в истории информационная война, война без всяких правил с применением самых грязных технологий, и это один из элементов такой войны. Тут можно только выразить сожаление. Увы, это так происходит», — заключил эксперт.
Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.
В документе сказано, что указанные СМИ «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины». Поэтому представители ЕС приняли решение об ограничениях.