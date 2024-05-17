Глава СЖР: против России ведётся небывалая в истории информационная война

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв осудил в беседе с RT запрет в Евросоюзе вещательной деятельности нескольких российских СМИ.

«Они уже достаточно давно заблокировали все российские телеканалы, все российские СМИ, и это, вопреки декларируемой в конституциях всех этих «прекрасных» стран прав на свободу слова, свободу распространения информации, выглядит как абсолютная цензура. У них работает только собственный мейнстрим, все остальные источники информации, особенно идущие со стороны России, перекрыты полностью», — отметил собеседник RT.

Он назвал удивительным тот факт, что до сих пор какое-то вещание российских СМИ в ЕС продолжалось.

«Увы, против нашей страны ведётся небывалая в истории информационная война, война без всяких правил с применением самых грязных технологий, и это один из элементов такой войны. Тут можно только выразить сожаление. Увы, это так происходит», — заключил эксперт.

Ранее Евросоюз запретил на своей территории вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe.

В документе сказано, что указанные СМИ «распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессию против Украины». Поэтому представители ЕС приняли решение об ограничениях.