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Суд Казахстана вынес приговор группировке, связанной с боевиками из Сирии

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В Астане суд приговорил восемь граждан Казахстана к лишению свободы сроком от семи до 20 лет за террористическую деятельность.
Суд Казахстана вынес приговор группировке, связанной с боевиками из Сирии
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

По информации ведомства, фигуранты дела намеревались установить в стране теократический строй.

Также правоохранители обнаружили связь террористов с боевиками из Сирии. Установлено, что участники группировки обсуждали поездку в Сирию в зону боевых действий. Также руководитель террористов организовал финансирование «террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии», сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее суд в Карачаево-Черкесии приговорил к 18,5 года колонии трёх сторонников ИГИЛ*, которые готовили в республике теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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