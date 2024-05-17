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Специалист Четаева дала советы по проведению видеоинтервью с работодателем

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Руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Анна Четаева дала рекомендации, как подготовиться к видеоинтервью с работодателем.
Специалист Четаева дала советы по проведению видеоинтервью с работодателем
  • Gettyimages.ru

«Первое — внешний вид кандидата. Некоторые выходят на видеосвязь в домашней одежде, что может создать впечатление неподготовленности к собеседованию», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, также стоит выбрать место для онлайн-собеседования, чтобы не отвлекал фоновый шум.

Чтобы создать благоприятное впечатление и повысить свои шансы на успех следует уделить достаточно времени для интервью.

«Наш совет кандидатам — выделяйте не менее получаса или лучше час на собеседование. Это позволит вам рассказать о вашем профессиональном опыте и привлечь внимание HR-специалиста», — заключила Четаева.

Ранее карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семёнова дала советы тем, кто давно не менял место работы и не знает, с чего начать поиск.

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