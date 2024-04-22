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Карьерный консультант Семёнова дала советы по поиску работы после перерыва

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Карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семёнова дала советы тем, кто давно не менял место работы и не знает, с чего начать поиск.
Карьерный консультант Семёнова дала советы по поиску работы после перерыва
  • РИА Новости

Прежде всего особое внимание следует уделить составлению резюме, рассказала специалист в интервью Радио Sputnik.

«Более 90% всех резюме не содержат в себе реальных навыков и компетенций соискателя. Этот пункт очень важен», — подчеркнула она.

Кроме того, за длительный промежуток времени человек может утратить навык прохождения собеседований, поэтому нужна заблаговременная подготовка. Эксперт порекомендовала подготовить список с возможными вопросами и ответами.

После успешного собеседования вполне возможен отказ, но не стоит этого бояться, предупредила Семёнова.

«Помните, что отказ не является концом света, и если вам отказали в одном месте, значит, вас ждёт более подходящая возможность в другом», — подчеркнула она.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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