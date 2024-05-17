Найденных в подвале Петербурга детей поставили на учёт в опеке Самары
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Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас они находятся в нормальных условиях и живут с мамой в трёхкомнатной квартире.
Ранее матери детей Анастасии пришлось тайно забрать сыновей из петербургской больницы, куда они попали после обнаружения в подвале.
Она утверждала, что детям якобы кололи препараты, не подходящие по возрасту, и запрещали открывать окна.
«Я до сих пор не могу их вылечить, они болеют», — рассказала RT Анастасия. Она сообщила, что к ней с детьми уже приходили представители разных ведомств и «никаких нарушений не нашли».
В Самаре, напомним, живёт мать детей, а их родной отец, с которым она в разводе, — в Петербурге. Женщина жила с другим мужчиной и не занималась воспитанием детей, пока их не нашли в подвале и история не распространилась в СМИ.
Ранее сообщалось, что мать детей, найденных в подвале в Санкт-Петербурге, намерена забрать их и переехать с ними в другой город.