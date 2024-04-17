RT: мать найденных в подвале Петербурга детей хочет переехать с ними в другой город

Мать детей, найденных в подвале в Санкт-Петербурге, намерена забрать их и переехать с ними в другой город, выяснил RT.

В настоящий момент Анастасия Актемирова (Ермолаева) оформляет необходимые документы: ей нужно доказать, что у неё есть жильё, где будут находиться дети.

«Условия в квартире должны проверить органы опеки, а это вопрос небыстрый. Семья будет на контроле», — рассказал RT источник, близкий к семье.



Женщина уверена, что детей ей вернут, так как она не лишена родительских прав, добавил источник. По его словам, она собирается забрать детей в съёмную квартиру и воспитывать их вместе с сожителем.



Актемирова до сих пор не навестила своих детей, они находятся в соццентре Петербурга «Прометей». Её близкие объяснили это тем, что после общения с психологами мать якобы приняла решение не травмировать детей лишний раз.



Родные также утверждают: социальным работникам мать нравится, а они — ей, дети скучают по матери. Ситуация разрешится после оформления женщиной всех документов, заверили RT в её окружении.

Ранее мать детей в разговоре с RT заявила, что собрала все документы для опеки, кроме одной справки, но какой, она не знает и ей якобы не говорят. Также она утверждала, что дети «гостили» у отца, а после того, как их забрали в больницу, её туда якобы не пускали.