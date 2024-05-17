Автоэксперт Слепышев: при попадании автомобиля в яму можно получить компенсацию
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Об этом пишет «Российская газета».
В этом случае водителю необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП (наезд на препятствие) и получить справку о зафиксированных повреждениях и сведениях о яме, вплоть до замеров.
Далее автовладельцу следует обратиться за заключением эксперта или получить заказ-наряд сертифицированного СТО, а затем подготовить претензию в адрес местной администрации.
При отказе в удовлетворении претензии следует обращаться с иском в суд.
«Практика по взысканию по таким спорам есть, она часто положительная», — резюмировал Слепышев.
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