RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Слепышев: при попадании автомобиля в яму можно получить компенсацию

Короткая ссылка
Владелец автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев рассказал, как получить компенсацию в случае поломки или ущерба, если автомобиль заехал в яму в асфальте.
Автоэксперт Слепышев: при попадании автомобиля в яму можно получить компенсацию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

В этом случае водителю необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП (наезд на препятствие) и получить справку о зафиксированных повреждениях и сведениях о яме, вплоть до замеров.

Далее автовладельцу следует обратиться за заключением эксперта или получить заказ-наряд сертифицированного СТО, а затем подготовить претензию в адрес местной администрации.

При отказе в удовлетворении претензии следует обращаться с иском в суд.

«Практика по взысканию по таким спорам есть, она часто положительная», — резюмировал Слепышев.

Ранее автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить