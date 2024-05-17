Автоэксперт Слепышев: при попадании автомобиля в яму можно получить компенсацию

Владелец автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев рассказал, как получить компенсацию в случае поломки или ущерба, если автомобиль заехал в яму в асфальте.

Об этом пишет «Российская газета».

В этом случае водителю необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП (наезд на препятствие) и получить справку о зафиксированных повреждениях и сведениях о яме, вплоть до замеров.

Далее автовладельцу следует обратиться за заключением эксперта или получить заказ-наряд сертифицированного СТО, а затем подготовить претензию в адрес местной администрации.

При отказе в удовлетворении претензии следует обращаться с иском в суд.

«Практика по взысканию по таким спорам есть, она часто положительная», — резюмировал Слепышев.

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