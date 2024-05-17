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В Москве благоустроят сквер вдоль проезда Серебрякова

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В Москве начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова.
В Москве благоустроят сквер вдоль проезда Серебрякова
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства, вместо устаревшей площадки появится современный спортивный кластер с турниками, боксёрскими грушами, мини-скалодромом и многофункциональным игровым полем. Для детей оборудуют специальный комплекс с кольцевой дорожкой и спортивно-игровой мостик. Рядом будет навес со скамейками, откуда родители смогут смотреть за детьми.

Также будут установлены лавочки под навесом и качели, построят площадку для выгула собак с разнообразным оборудованием для дрессировки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории у строящейся станции метро «Университет Дружбы Народов».

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