В Москве благоустроят сквер вдоль проезда Серебрякова

В Москве начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства, вместо устаревшей площадки появится современный спортивный кластер с турниками, боксёрскими грушами, мини-скалодромом и многофункциональным игровым полем. Для детей оборудуют специальный комплекс с кольцевой дорожкой и спортивно-игровой мостик. Рядом будет навес со скамейками, откуда родители смогут смотреть за детьми.

Также будут установлены лавочки под навесом и качели, построят площадку для выгула собак с разнообразным оборудованием для дрессировки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории у строящейся станции метро «Университет Дружбы Народов».