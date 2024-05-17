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В Москве рассказали о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке столичных школ к проведению ЕГЭ и ОГЭ.
В Москве рассказали о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в образовательных учреждениях откроют 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников.

«Аудитории на ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели», — заявил Собянин.

Он также добавил, что для учащихся с ограниченными возможностями здоровья приём экзаменов организуют на дому.

Ранее в Московской областной думе рассказали о почти 35 тыс. подмосковных школьников, готовящихся к ЕГЭ.

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