Педагог Косберг рассказала, как выбрать для ребёнка подходящую форму обучения
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«К числу ключевых индивидуальных аспектов, которые необходимо учитывать при выборе формата обучения, относится, например, уровень мотивации: важно понимать, что вызывает интерес и желание учиться у ребёнка — желание разобраться, жажда похвалы, тяга к предмету», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, при выборе формата получения знаний необходимо учитывать темп и стиль обучения, предрасположенность к социальной активности ребёнка или его желание в индивидуализации образовательного процесса.
«Весомое преимущество всех альтернативных форм состоит в гибкости графика, индивидуальном учебном плане и комфорте для ребёнка. Ученик самостоятельно планирует своё время и распределяет задачи, оставляя время для хобби. В случае неразрешимых сложностей всегда есть возможность корректировки процесса обучения (вне зависимости от местоположения и состояния здоровья)», — сказала педагог.
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