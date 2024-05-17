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Педагог Косберг рассказала, как выбрать для ребёнка подходящую форму обучения

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Преподаватель математики и руководитель команды образовательного контента платформы Skysmart Класс Мария Косберг дала рекомендации по выбору подходящей формы обучения для ребёнка.
Педагог Косберг рассказала, как выбрать для ребёнка подходящую форму обучения
  • Gettyimages.ru

«К числу ключевых индивидуальных аспектов, которые необходимо учитывать при выборе формата обучения, относится, например, уровень мотивации: важно понимать, что вызывает интерес и желание учиться у ребёнка — желание разобраться, жажда похвалы, тяга к предмету», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при выборе формата получения знаний необходимо учитывать темп и стиль обучения, предрасположенность к социальной активности ребёнка или его желание в индивидуализации образовательного процесса.

«Весомое преимущество всех альтернативных форм состоит в гибкости графика, индивидуальном учебном плане и комфорте для ребёнка. Ученик самостоятельно планирует своё время и распределяет задачи, оставляя время для хобби. В случае неразрешимых сложностей всегда есть возможность корректировки процесса обучения (вне зависимости от местоположения и состояния здоровья)», — сказала педагог.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк рекомендовал регулярные физические нагрузки для успешной сдачи ЕГЭ.

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