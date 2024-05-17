Педагог Косберг рассказала, как выбрать для ребёнка подходящую форму обучения

Преподаватель математики и руководитель команды образовательного контента платформы Skysmart Класс Мария Косберг дала рекомендации по выбору подходящей формы обучения для ребёнка.

«К числу ключевых индивидуальных аспектов, которые необходимо учитывать при выборе формата обучения, относится, например, уровень мотивации: важно понимать, что вызывает интерес и желание учиться у ребёнка — желание разобраться, жажда похвалы, тяга к предмету», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при выборе формата получения знаний необходимо учитывать темп и стиль обучения, предрасположенность к социальной активности ребёнка или его желание в индивидуализации образовательного процесса.

«Весомое преимущество всех альтернативных форм состоит в гибкости графика, индивидуальном учебном плане и комфорте для ребёнка. Ученик самостоятельно планирует своё время и распределяет задачи, оставляя время для хобби. В случае неразрешимых сложностей всегда есть возможность корректировки процесса обучения (вне зависимости от местоположения и состояния здоровья)», — сказала педагог.

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