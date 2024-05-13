Психолог Довгалюк заявил о пользе физической активности при подготовке к ЕГЭ

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк рекомендовал регулярные физические нагрузки для успешной сдачи ЕГЭ.

«Тогда в ответственный момент ты будешь полон энергии и сможешь сделать всё, что в твоих силах, а может, даже больше», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, перед ЕГЭ или ОГЭ также важно следить за своим здоровьем, высыпаться и правильно питаться.

«Питайтесь здоровой пищей, ешьте фрукты, овощи, продукты с высоким содержанием белка. Чтобы организм правильно функционировал, ежедневно он должен получать достаточное количество питательных веществ», — заключил психолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.