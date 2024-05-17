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Британия добавила в антироссийский санкционный список ещё одну компанию

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Великобритания добавила в антироссийский санкционный список ещё одну компанию.
Британия добавила в антироссийский санкционный список ещё одну компанию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт британского правительства.

«Следующее наименование было добавлено в единый список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью «Восточная стивидорная компания», — говорится в соответствующем документе.

Компания входит в «Глобал Портс». Причиной введения ограничительных мер названа вовлечённость «в получение выгоды от правительства России путём ведения деятельности в секторе стратегической значимости для правительства России, а именно в российском транспортном секторе».

Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против шести структур за сотрудничество России и КНДР.

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